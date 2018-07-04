ما علاقة ميسي ونيمار برحيل رونالدو عن ريال مدريد؟

بات رحيل كريستيانو رونالدو عن صفوف ريال مدريد بعد قرابة 9 أعوام قضاها في صفوفه أمراً واقعاً لا محالة، وكشفت مصادر إسبانية أن الفراق الوشيك جاء لعدة أسباب، أهمها البرازيلي نيمار وراتب ليونيل ميسي.

وقالت شبكة "سكاي" بنسختها الإيطالية في خبر مفاجئ إن "الدون" بات قريباً من يوفنتوس، وإنه بالفعل بدأ البحث عن منزل جديد في مدينة تورين تمهيداً لترك العاصمة الإسبانية.



رونالدو لحظة تسجيله الهدف الرائع في مرمى يوفنتوس

وكشفت صحيفة "ماركا" المقربة من نادي ريال مدريد أن رونالدو سئم من الرئيس فلورنتينو بيريز الذي صرح أكثر من مرة بأنه يحلم برؤية نيمار نجم باريس سان جيرمان وبرشلونة السابق في صفوف ريال مدريد، كخليفة لكريستيانو رونالدو، وهو ما يعتبره الأخير عدم احترام له رغم أنه يقدم مستويات باهرة قادت الفريق إلى لقبه الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا.



بيريز إلى جانب القائد راموس

وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن بيريز يعرف أن الفترة الحالية هي فرصته الوحيدة لبيع رونالدو (33 عاماً) مقابل مبلغ مالي كبير وتمويل صفقة انتقال نيمار المنتظرة، وأشارت "ماركا" كذلك إلى أن العلاقة بين رونالدو ورئيسه انقطعت تماماً، بسبب خلافاتهما المتكررة.

وسبق أن قدم بيريز وعداً لرونالدو بأن يعدل أجره السنوي ليكون أعلى من راتب غريمه ليونيل ميسي، وتحديداً في يونيو 2017 عقب مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس، لكن الرئيس المثير للجدل لم يلتزم بما قدمه، وهو ما أثار غضب رونالدو منذ الموسم الماضي.



رونالدو وميسي في مباراة سابقة وخلفهما نيمار





كما يرى رونالدو أن الإدارة لم تقف معه على الإطلاق في أكثر من موقف، أبرزها عندما تم اتهامه بالتهرب الضريبي صيف 2016، وآخرها عندما تم إيقافه 5 مباريات الموسم الماضي ولم تعلن الإدارة تضامنها مع أعظم لاعب في تاريخ النادي.

وحقق كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا 4 مرات، بالإضافة إلى لقبي الدوري الإسباني وكذلك كأس الملك وكأس السوبر الأوروبي وكأس أندية العالم 3 مرات.