ماتيوس: ميسي لا يستخدم طرق نيمار الغريبة

قال نجم المنتخب الألماني السابق لوثار ماتيوس أن البرازيلي نيمار مطالب بالتوقف عن التمثيل في المبالغة بالسقوط في المباريات خلال مشاركته الحالية مع منتخب بلاده في كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا ، لأن هذا الأمر يقلل مما يقدمه.

وقال ماتيوس ، الذي كان قائدا للمنتخب الألماني المتوج بمونديال 1990 ، في تصريحات للصحفيين بالعاصمة موسكو: نيمار ليس بحاجة إلى ذلك. فهو لاعب ممتاز. فهذا لا يجلب له التعاطف. مضيفا أن نجوم آخرين أمثال الأرجنتينيين دييغو مارادونا وليونيل ميسي لم يستخدموا مثل هذه التصرفات الغريبة.

وسجل نيمار هدفين للمنتخب البرازيلي حتى الآن في المونديال الحالي ، ويستعد مع الفريق لمواجهة المنتخب البلجيكي في دور الثمانية بالبطولة.

وأثار نيمار حالة من الجدل بسبب تكرر مبالغته في السقوط سعيا للحصول على ضربة جزاء خلال المباراة أمام كوستاريكا في الدور الأول ، كما أثار موجة من الانتقادات وكذلك السخرية ضده بعد أن تظاهر بالألم الشديد خلال مباراة المكسيك في دور الستة عشر لكنه نهض ولعب بشكل طبيعي بعدها بثوان.

وواجه نيمار (26 عاماً) انتقادات وسخرية الجماهير عبر وسائل التواصل الإجتماعي ، كما تلقى انتقادات من قبل كارلوس أوزوريو المدير الفني للمنتخب المكسيكي وكاسبر شمايكل حارس مرمى المنتخب الدنماركي.