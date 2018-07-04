40 مليوناً حضروا مباريات المونديال

انطلقت مباريات كأس العالم في عام 1930، لعبت 896 مباراة، و"فيفا" يعلن أن إجمالي حضور المباريات في كأس العالم منذ انطلاقته بلغ 40 مليونا تواجدوا في مدرجات الملاعب في الدول والمدن والملاعب التي استضافت البطولة العالمية.

وتتواصل أرقام السقوط في دور الـ16 من المونديال الحالي، فمنذ 48 عاما كانت إنجلترا متقدمة بهدفين على ألمانيا الغربية في ربع نهائي مونديال 1970 قبل أن يقلب الألمان النتيجة إلى ثلاثة لاثنين ويتأهلون إلى نصف النهائي، ومنذ تلك المباراة لم يتمكن أي فريق تأخر بفارق هدفين من العودة في إقصائيات المونديال، وحدها بلجيكا فعلت ذلك أمام اليابان.

وفي هذا الدور فضت البرازيل شراكة صدارة التهديف في تاريخ المونديال مع ألمانيا، وبات المنتخب الأصفر هو صاحب الصدارة بـ228 هدفا، بفارق هدفين عن ألمانيا صاحبة المركز الثاني.

ومنذ هدف هنريك لارسون في عام 2002، لم يسجل المنتخب السويدي أي هدف في الأدوار الإقصائية بالمونديال، حتى جاء الفرج بفضل فورسبيرغ، لتحتفل السويد بأول وصول لها إلى ربع النهائي منذ مونديال أميركا في عام 1994.