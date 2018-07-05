ريال مدريد يعلن التعاقد مع الظهير أودريوزولا



أعلن ريال مدريد الإسباني يوم الخميس، تعاقده رسميا مع ألفارو أودريوزولا مدافع ريال سوسييداد، مقابل 40 مليون يورو ووقع معه عقداً احترافياً لمدة ستة أعوام.



وتم اختيار أودريوزولا، الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن، للانضمام إلى قائمة المنتخب الإسباني التي شاركت في مونديال روسيا 2018، التي اعدها جولين لوبيتيجي مدرب المنتخب الإسباني السابق، الذي تم إقالته من منصبه قبل يومين على انطلاق كأس العالم، بعد الإعلان عن توليه تدريب الريال.



وقال الريال في بيان: اتفق ريال مدريد وريال سوسييداد على انتقال ألفارو أودريوزولا بعد اجتيازه الكشف الطبي. ووقع اللاعب على عقود انتقاله للريال لمدة ستة مواسم.



وظهر أودريوزولا بشكل لافت للغاية مع الفريق الباسكي في الموسم المنقضي، برغم النتائج المتعثرة لسوسييداد الذي احتل المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري الإسباني.



وسيكافح أودريوزولا (22 عاماً) للحصول على مكان ثابت في القائمة الأساسية للريال، حيث يتطلع لمنافسة داني كارفخال الظهير الأيمن الأساسي للفريق الملكي، في حين أصبحت فرصة المغربي أشرف حكيمي (19 عاماً) الذي يلعب في نفس المركز، ضئيلة للغاية في البقاء مع الفريق المتوج بدوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الماضية.