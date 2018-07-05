الإنجليزي ستونز: كولومبيا أقذر فريق واجهته

قال المدافع الإنجليزي جون ستونز إن منتخب كولومبيا "ربما يكون أقذر فريق قابله"، وذلك في أحدث تراشق بين الطرفين منذ مباراة الفريقين بدور الستة عشر في نهائيات كأس العام.

وفازت إنجلترا بركلات الترجيح بعدما تعادل المنتخبان 1-1 في مباراة شابها التوتر لتتأهل لمواجهة السويد في دور الثمانية.

وقال لاعبو كولومبيا إن الحكم الأميركي مارك غيغر كان منحازا لإنجلترا، وقال مدرب كولومبيا خوسيه بيكرمان إن كرة القدم بحاجة "للحماية" بعدما أشار إلى أن لاعبي إنجلترا تظاهروا كثيرا بتعرضهم للعرقلة.

وكان للمدافع ستونز الذي يمتاز بالكرات الثابتة رده الخاص، وقال لاعب مانشستر سيتي: بالنسبة لي كانت مباراة غريبة للغاية. ربما يكون أقذر فريق قابلته، كانوا يدفعون الحكم ويتشاجرون، ووقعت أمور بعيدة عن الكرة لم تسمع عنها من قبل، ووصف دييغو مارادونا المباراة بأنها "سرقة ضخمة".

وقال ستونز : أفضل ما في الأمر بالنسبة لنا هو الفوز. إنهم الآن في الطائرة في طريق العودة لبلادهم ونحن هنا. هذا سيغضبهم كثيرا.

وقال مدافع إنجلترا إن بعض الأمور التي لم تتم ملاحظتها كانت ستجبر الحكم على اتخاذ إجراء، وأضاف: لن أخوض في هذه الأمور لكنني لم أشهد مباراة كهذه من قبل ولم أشهد سلوكا كهذا، وأعتقد أننا كنا رائعين لأننا احتفظنا بالهدوء ولم ننجر لذلك.