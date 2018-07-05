كافاني يعود إلى تدريبات أوروغواي

شارك إدينسون كافاني، نجم منتخب أوروغواي، في تدريبات الفريق يوم الخميس، حيث يسابق الزمن للحاق بمباراة المنتخب السماوي مع نظيره الفرنسي يوم الجمعة في دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا.

وتدرب مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي أصيب خلال فوز أوروغواي على البرتغال 2 - 1 في دور الستة عشر للمونديال، بشكل منفصل عن بقية الفريق في ربع الساعة الأول من الحصة التدريبية اليوم، التي خصصت لوسائل الإعلام، في مقر الفريق خارج مدينة نيجني نوفغورود.

وغاب كافاني عن تدريب الفريق يوم الأربعاء، في ظل معاناته من إصابة في ربلة الساق، ومازالت الشكوك تحوم بقوة بشأن مشاركته أمام فرنسا.

وصرح ويلمار فالديز، رئيس اتحاد الكرة في أوروغواي، لمحطة "أوشن إف إم" الإذاعية المحلية، بأن كافاني "لم يتم استبعاده من المباراة".

وأشار فالديز إلى أن كافاني يتعافى بشكل جيد للغاية، وأن جاهزيته البدنية سوف تحسم مسألة مشاركته غدا من عدمها.

وارتدى كافاني ثوب الإجادة في لقاء أوروغواي والبرتغال، بعدما أحرز هدفي المنتخب اللاتيني، قبل أن يتعرض للإصابة التي اضطرته للخروج من ملعب اللقاء في الدقيقة 74.

وفي حال عدم قدرة كافاني (31 عاما)، على المشاركة، فإن البديل الأمثل له سيكون كريستيان ستواني مهاجم فريق جيرونا الإسباني.

ويسعى منتخب أوروغواي، الفائز باللقب عامي 1930 و1950، للتأهل للدور قبل النهائي للمرة الثانية في النسخ الثلاث الأخيرة للمونديال.