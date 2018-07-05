مارادونا يتراجع ويعتذر لـ"فيفا" عن تصريحات "السرقة"

تقدم اللاعب الأرجنتيني السابق دييغو أرماندو مارادونا يوم الخميس، من خلال محاميه، باعتذار لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جياني انفانتينو، بعد أن قام بانتقاد الاتحاد بسبب أداء الحكم الأمريكي مارك غيغر خلال مباراة كولومبيا أمام إنجلترا في دور الستة عشر لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال محامي مارادونا، ماتياس مورلا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": دييغو مارادونا يعتذر للرئيس انفانتينو بسبب ما قاله عن الفيفا وهو يعرب عن احترامه المطلق للمؤسسة ولعمل الحكام.

وكان مارادونا قبل يومين قد أطلق وصف "سرقة ضخمة" على أداء الحكم غيغر في المباراة التي فازت بها إنجلترا على كولومبيا بركلات الترجيح، ومن ثم خروج الأخيرة من منافسات المونديال.

وقال مارادونا الثلاثاء من خلال برنامج "من يد رقم 10" الذي تبثه شبكة "تيليسور" التليفزيونية: الحكام يختارهم (جيانلويجي) كولينا (رئيس لجنة الحكام في الفيفا) الذي اختاره انفانتينو من أجل تغيير الفيفا التي كانت تعج باللصوص والتلاعب، واليوم رأينا النقيض تماما: فيفا قديم يلجأ إلى التلاعب.

وفي بيان له صدر الأربعاء، رفض الفيفا الانتقادات اللاذعة للقائد والمدرب السابق للمنتخب الأرجنتيني، معتبرا تعليقاته ونصائحه غير لائقة وليست صحيحة على الإطلاق.

وقال الفيفا في بيانه: الفيفا يأسف لقراءة هذه التصريحات من لاعب كتب تاريخ رياضتنا.