مارتينيز أقوى المرشحين لتولي تدريب إسبانيا

ذكرت تقارير صحفية يوم الخميس أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يضع روبرتو مارتينيز على رأس قائمة المرشحين لتدريب المنتخب الوطني الذي خرج مبكراً من كأس العالم.



ووفقا لبرنامج "لارغويرو" في محطة "كادينا" فإن مارتينيز هو المرشح الأبرز لتدريب الماتادور. وسبق لمارتينيز تدريب ويغان وإيفرتون الإنجليزيين قبل أن يتولى تدريب منتخب بلجيكا.



وتولى فرناندو هييرو منصب المدير الفني لمنتخب إسبانيا بعد الإطاحة بجولين لوبتيجي قبل أيام من انطلاق المونديال، بعد الإعلان عن توليه منصب المدير الفني في ريال مدريد.



ولكن مسيرة منتخب إسبانيا في مونديال روسيا لم تدم طويلا تحت قيادة هييرو حيث خرج الفريق من دور الستة عشر على يد الدولة المضيفة روسيا.