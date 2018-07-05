متحف الحرب في موسكو.. استراتيجيات وخطط الحروب في الكرة

الحرب كر وفر وخطط واستراتيجيات، هزيمة وانتصار ومقابلة كرة القدم لا تختلف عن ذلك، وفي متحف النصر العسكري بموسكو تم ربط كرة القدم باستراتيجيات الحروب.

وتكبدت المنتخبات العربية الهزيمة تلو الأخرى، لتخرج من الدور الأول وغير بعيد، كما لم تصمد الدبابات الألمانية ومنيت بهزيمة غير متوقعة وفي هذا المكان تحطمت الدفاعات الإسبانية والبرتغالية والأرجنتينية لتغادر منذ الدور الثاني.

وتأتي صور انتصارات الروس الذين سددوا ضربات موجعة لخصومهم جعلتهم خارج المونديال أثناء التجول في المتحف، ولم ينته المونديال ولم تنته المباريات بعد حتى يظهر من يرفع علامة النصر أخيراً.