ميراندا رابع قائد للبرازيل في المونديال الحالي

أعلنت البرازيل أن ميراندا مدافع إنتر ميلان الإيطالي سيكون قائدها في دور الثمانية لكأس العالم لكرة القدم عندما تلاقي بلجيكا.



ولا يزال تيتي مدرب البرازيل ملتزما بسياسة التناوب في ارتداءشارة القيادة وسيصبح المدافع البالغ من العمر 33 عامارابع لاعب يحصل على الشارة في روسيا.



وتلتقي البرازيل مع بلجيكا في كازان يوم الجمعة ويلعب الفائز ضد فرنسا أو أوروغواي في الدور قبل النهائي.

