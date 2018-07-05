نابولي يضم الموهوب الإسباني رويز من بيتيس

أكد نادي ريال بيتيس الإسباني يوم الخميس انتقال لاعب وسطه الإسباني فابيان رويز إلى نابولي. ودفع النادي الإيطالي الشرط الجزائي في عقد رويز مع بيتيس والبالغ 30 مليون يورو.



وينضم رويز لاعب المنتخب الإسباني للشباب تحت 21 عاما إلى نابولي بعقد يمتد لخمسة اعوام، وتردد أنه سيحصل على مليونين و500 الف يورو سنويا دون وجود شرط جزائي في عقده مع النادي الإيطالي.



وذكر بيتيس عبر موقعه الرسمي: رابطة الدوري الإسباني أخبرت ريال بيتيس بأن نابولي دفع الشرط الجزائي في عقد فابيان رويز.



وأضاف: بهذه الطريقة فإن اللاعب سيرحل عن ريال بيتيس، النادي يتقدم بالشكر إلى فابيان على التزامه وأداءه خلال فترة تواجده معنا، ونتمنى له كل التوفيق في إيطاليا.



كما أكد نابولي إتمام الصفقة وذكر في بيان له: نابولي يعلن تعاقده مع فابيان رويز من ريال بيتيس حتى 20 يونيو 2023.