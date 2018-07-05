بوغبا.. "مهرج" يملك النفوذ في معسكر فرنسا

لا يخضع أي شيء للحسابات الدقيقة في عالم كرة القدم، خاصة عندما يرتبط الأمر ببطولة كأس العالم، ولكن صاحب تصفيفة الشعر الأكثر غرابة المحتمل ظهوره في نهائي النسخة الحالية من المونديال بات محددا، هذا هو الفرنسي بول بوغبا، الذي سيعد غيابه عن هذا النهائي مفاجأة كبيرة.

ولا يعاني لاعب الوسط الفرنسي صاحب الشخصية المميزة من أي مشكلات بدنية، وسيخوض مع منتخب بلاده مباراته في دور الثمانية للمونديال أمام أوروغواي يوم الجمعة، ولكن مع ذلك ورغم عدم وجود ما يثير الانتباه فهو بسبب غرابة أطواره يجتذب أنظار المتابعين ووسائل الإعلام بشكل كبير، كما هو الحال مع إيدنسون كافاني نجم أوروغواي المصاب والمحتمل غيابه عن المباراة.

وعندما تلقى ديدييه ديشان، المدير الفني الوطني للمنتخب الفرنسي، قميصا يحمل رقم 80، وهو يمثل عدد المباريات التي قاد خلالها بلاده، خلال عشاء المنتخب الفرنسي في معسكره بروسيا، كان جميع لاعبي الفريق ينظرون إلى هذا الحدث في صمت وبابتسامة تعلو وجوههم، عدا بوغبا الذي أطلق صافرة بفمه من مكانه بأحد أركان القاعة كما لو كان طفلا صغيرا في المدرسة.

ودأب اللاعب الفرنسي (25 عاما)، على مداعبة متابعيه بما يسمى "يوميات بوغبا"، والتي يسرد من خلالها مواقف مجنونة في حياته.

وانتقل بوغبا قبل عامين من صفوف يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 105 ملايين يورو، ولكن رغم كل هذه الأمور الغريبة التي يقوم بها، يحظى بوغبا في فرنسا بقيمة أكبر مما هو ظاهر للعيان.

وقال اللاعب الفرنسي بليز ماتويدي، الذي سيغيب عن دور الثمانية للمونديال بسبب الإيقاف، متحدثا عن بوغبا: لقد أثبت أنه يمكنه أيضا أن يكون القائد الأكبر لفريقنا. وبالفعل يتمتع بوغبا، الذي يلعب يوم الجمعة مباراته الدولية رقم 58، بنفوذ خاص داخل المنتخب الفرنسي.

وهذا يتضمن أيضا سلطته المطلقة في ممارسة هوايته في إطلاق النوادر والمواقف المازحة، حتى إن ديشان المولع بالانضباط والنظام، يترك له مساحة ليست بالقليلة للقيام بما يروق له في هذا الصدد، ولكن ضمن حدود معروفة بالطبع، ففي فرنسا لا يوجد مكان للفضائح والتفكك.

وقال ديشان، مدرب المنتخب الفرنسي منذ العام 2012، إن جميع لاعبي فريقه لا يزالون في طور التعلم، وذلك رغم وجود لاعبين من طراز النجوم الكبار في الكرة العالمية مثل أنطوان غريزمان وكيليان مبابي وبوغبا، ولكن قصد المدرب الفرنسي توجيه رسالة لكل من هم بغرفة خلع الملابس مفادها أنه هو من يحكم ويقرر.

وبعث ديشان برسالة أخرى مباشرة لبوغبا قبل المونديال، وهي أنه قادر على كل شيء ولكنه غير قادر على فعل كل شيء. وواجه المدرب الفعل الفاضح الذي قام به بوغبا في بطولة أمم أوروبا 2016 والذي ظهر بشكل طاغٍ في جميع وسائل الإعلام، بحزم شديد ولم يسمح له بعدها بالظهور في المؤتمرات الصحافية.

وعندما عاد اللاعب الفرنسي غريب الأطوار للظهور مرة أخرى أمام وسائل الإعلام في المونديال الروسي، قال مازحا: لقد اشتاقوا إلي.

ورغم موهبته التي لا يرقى إليها أي شك، تلقى بوغبا العديد من الانتقادات من وسائل إعلام مختلفة، كما واجه صافرات استهجان الجماهير خلال استعدادات فرنسا للمونديال، مما دفعه ليقول: تحولت من أغلى لاعب في العالم إلى الأكثر تلقيا للانتقادات.

وبحق لم يظهر بوغبا خلال المباريات الثلاث التي خاضها في المونديال حتى الآن كل ما يتمتع به من مهارة وقوة، ولكن إذا سارت الأمور كما تحلم فرنسا مع ديشان، فسيكون أمام صاحب البشرة السمراء ثلاث فرص أخرى لإظهار قيمته الحقيقية، وذلك في مشوار المونديال الذي ينتهي بالمشهد الأكثر جمالا ألا وهو المباراة النهائية في موسكو في 15 يوليو الجاري التي تنتظر صاحب تصفيفة الشعر الأكثر غرابة.