الإصابة تنهي مشاركة البرازيلي دانيلو في كأس العالم

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن مشوار دانيلو مدافع المنتخب ، في كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا ، انتهى ، بسبب تعرضه لإصابة في الكاحل خلال تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة نظيره البلجيكي يوم الجمعة في دور الثمانية.



وتعرض دانيلو (26 عاماً) لاعب الظهير الأيمن لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي ، لإصابة في أربطة الكاحل الأيسر يوم الخميس خلال الجلسة التدريبية الأخيرة قبل مباراة اليوم المقررة في كازان.



وذكر الاتحاد : اللاعب خضع للفحوص التي أكدت الإصابة ، ولن يستطيع التعافي في الوقت المناسب للمشاركة بأي مباراة خلال كأس العالم الحالية.



وشارك دانيلو في المباراة الأولى للمنتخب البرازيلي بالمونديال الحالي، والتي انتهت بالتعادل مع سويسرا 1 - 1 قبل أن يتعرض لإصابة في الفخذ ليحل فاغنر مكانه بالفريق.



وكان داني ألفيش الظهير الأيمن الأساسي للمنتخب البرازيلي قد تعرض لإصابة في الركبة قبل البطولة ، وحل دانيلو مكانه بالمنتخب.

وطالب دانيلو بالبقاء مع الفريق خلال بقية مشواره في المونديال الروسي ، الذي يختتم في 15 يوليو.