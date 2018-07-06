رسمياً.. الإيطالي بوفون يرتدي قميص باريس سان جيرمان

أعلن باريس سان جيرمان بطل فرنسا لكرة القدم يوم الجمعة تعاقده مع الحارس الإيطالي الاسطوري جانلويجي بوفون.

وأكد سان جيرمان في بيان على تويتر أن العقد يمتد عاما واحدا، مع خيار عام إضافي.

وكان بوفون (40 عاما و176 مباراة دولية)، الذي انتهى عقده مع يوفنتوس بطل إيطاليا في 30 يوينو 2018، وصل يوم الجمعة برفقة طبيبه إلى مقر باريس سان جيرمان في وقت الظهيرة.

ومن شأن انتقال بوفون، المتوج بكأس العالم 2006، إلى باريس سان جيرمان، في أول صفقة للنادي منذ تعاقده مع المدرب الألماني توماس توخيل، أن تؤدي إلى عملية تغيير في مركز حراسة المرمى الذي تبادله الموسم الماضي ألفونس أريولا والألماني كيفن تراب.