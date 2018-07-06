ساوثغيت: إنجلترا قد لا تحصل على فرصة أفضل مستقبلاً

دخلت إنجلترا كأس العالم لكرة القدم بتوقعات منخفضة من جماهيرها والكثير من الحديث عن البناء من أجل المستقبل لكن بينما تستعد لمواجهة السويد في دور الثمانية السبت، يقول المدرب غاريث ساوثغيت إن هذا الجيل ربما لا يحصل على فرصة أفضل من هذه للنجاح.

ولدى إنجلترا التشكيلة الأقل خبرة بين الفرق المتبقية في البطولة، ومن المفترض نظريا أن يصل الفريق لأفضل مستوياته في بطولة أوروبا 2020 أو كأس العالم القادمة، لكن ساوثغيت يعتقد أن من الخطأ التفكير بهذه الطريقة.

وأبلغ المدرب "آي.تي.في نيوز " : رغم أن فريقنا سيصبح أفضل بعد عامين عندما يكتسب المزيد من الخبرة، فإن الإصابات والأشياء الأخرى قد لا تكون في صالحنا ولن نحصل على هذه الفرصة مجددا، ومن الخطر أن أبدأ في المبالغة، لكني فخور بالطريقة التي نلعب بها.

وإذا نجح المنتخب الإنجليزي في تجاوز السويد فإنه سيواجه الفائز من روسيا الدولة المضيفة أو كرواتيا في الدور قبل النهائي.

وأثار الفوز الدرامي بركلات الترجيح على كولومبيا في دور الستة عشر سعادة غامرة في إنجلترا واستحوذ الفريق على اهتمام البلد بأكمله.

وبينما كان لاعبوه يشاهدون لقطات فيديو للاحتفالات على وسائل التواصل الاجتماعي، يقول ساوثغيت إنه سعيد برؤية التأثير الذي تركه فريقه.

وأضاف أنه شرف كبير أن يكون بوسعي إرسال الجميع إلى أعمالهم وهم سعداء، وأن أستطيع أن أترك بصمة على حياة الناس، كرة القدم بوسعها زيادة الارتباط في البلاد، وأنا سعيد بأننا نسعد الناس ونرغب في استمرار ذلك.

وستلعب إنجلترا على الأرجح بدون مهاجمها البديل جيمي فاردي في مباراة السبت بسبب إصابة في عضلات أعلى الفخذ رغم أن مخاوف تتعلق بالإصابات بالنسبة لآشلي يونغ وكايل ووكر لا تبدو خطيرة.