غريزمان يقصي "بلده" من المونديال.. ويرفض الاحتفال

صعد المنتخب الفرنسي إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا بعدما تغلب على منتخب أوروغواي 2 - صفر يوم الجمعة على ملعب "نيجني نوفغورود" في افتتاح منافسات دور الثمانية بالبطولة.

وسبق أن أعلن المهاجم الفرنسي حبه لأوروغواي في أكثر من مرة، كما خرج بتصريح في الأيام السابقة وهو يقول إن "أوروغواي هي بلدي الثاني"، ويُعرف عنه تحدثه اللغة الإسبانية باللهجة اللاتينية، وشربه للمتة، شراب لاتيني منتشر بكثرة في أوروغواي والأرجنتين.

وافتتح المدافع رافاييل فاران التسجيل للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 40، ثم أضاف النجم أنطوان غريزمان الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 61 ، لتحجز فرنسا المقعد الأول في المربع الذهبي بالمونديال الروسي.

وافتقد منتخب أوروغواي خلال مباراة اليوم جهود النجم إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بسبب الإصابة في ربلة الساق، التي تعرض لها خلال المباراة أمام البرتغال في دور الستة عشر. ولعب كريستيان ستواني، مهاجم جيرونا الإسباني، إلى جانب النجم لويس سواريز في خط هجوم أوروغواي.

وتقدم المنتخب الفرنسي خطوة جديدة نحو منصة التتويج بلقب المونديال الذي أحرزه مرة واحدة سابقة في نسخة 1998 على أرضه، بينما تبددت أمال أوروغواي في التتويج باللقب الثالث بالمونديال بعد أن أحرزت بطولتي 1930 و1950.

ويلتقي المنتخب الفرنسي في مباراته بالدور قبل النهائي في العاشر من يوليو الجاري، الفائز في مباراة دور الثمانية المقررة في وقت لاحق يوم الجمعة بين منتخبي البرازيل وبلجيكا.