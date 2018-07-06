غودين: موسليرا دائماً ينقذنا.. وجميعنا نخطئ

أشاد دييغو غودين، قائد أوروغواي، بزملائه ووصفهم "بالأسود" رغم الخسارة 2-صفر أمام فرنسا في دور الثمانية لكأس العالم لكرة القدم يوم الجمعة، ودعا الجماهير للصفح عن الحارس فرناندو موسليرا الذي تسبب في الهدف الثاني.

وقال غودين الذي أجهش بالبكاء مع زملائه أثناء الخروج من الملعب: أنا فخور بزملائي. كانوا أسودا، نحن فريق لا يدخر أي فرد فيه جهدا خلال المباريات والتدريبات. أنا ممتن جدا لزملائي.

وتقدم رافائيل فاران لفرنسا بهدف من ضربة رأس في الشوط الأول قبل أن يرتكب موسليرا خطأ فادحا عندما فشل في التصدي لتسديدة أنطوان غريزمان من خارج منطقة الجزاء في الشوط الثاني لتسكن شباكه.

وقال غودين: موسليرا حارس رائع. كلنا نرتكب أخطاء. في مباريات أخرى أنقذنا بتصدياته الرائعة.

وعانت أوروغواي بدون المهاجم إدينسون كافاني الذي غاب عن المباراة بسبب إصابة في ربلة الساق. وستلتقي فرنسا مع الفائز من مباراة البرازيل وبلجيكا في قبل النهائي.