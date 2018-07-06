فاردي يغيب عن تدريب إنجلترا قبل مواجهة السويد

واصل المهاجم جيمي فاردي غيابه عن تدريبات المنتخب الإنجليزي لكرة القدم وغاب عن مران الفريق يوم الجمعة في مدينة ريبينو بجوار مدينة سان بطرسبرغ الروسية ، والتي يقيم فيها الفريق معسكره خلال بطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليا بروسيا ، لتحيط شكوك قوية بإمكانية مشاركته مع الفريق في المباراة المرتقبة يوم السبت.



وواصل فاردي (31 عاماً) مهاجم ليستر سيتي غيابه عن تدريبات الفريق بسبب إصابة عضلية. ولم يشارك جيمي ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخب الإنجليزي في كل من المباريات الأربع التي خاضها الفريق في المونديال الروسي حتى الآن لكنه خاض بعض الدقائق في ثلاث من هذه المباريات حيث يعتبر البديل الطبيعي لهاري كين مهاجم وهداف الفريق في البطولة.



وتدرب المنتخب الإنجليزي في ريبينو قبل السفر إلى مدينة سامارا التي يلتقي فيها نظيره السويدي. ويأمل المنتخب الإنجليزي في الفوز بالمباراة لبلوغ الدور قبل النهائي في البطولة للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 1990 .