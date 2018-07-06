منافسة شديدة بين زوجات وصديقات لاعبي السويد وإنجلترا

بدأت مباراة خاصة خارج المستطيل الأخضر بين زوجات لاعبي إنجلترا والسويد قبل يومين من مواجهة المنتخبين في ربع نهائي المونديال.

وطال التنافس زوجات قائدي المنتخبين، حيث اتضح أن كلا رفيقتي أندرياس غرانكفيست، لا عب ويغان السابق وهاري كاين، حوامل في شهورهن الأخيرة، لكن الأولى التي عادت إلى السويد من روسيا لتضع طفلها، تنتصر عليها بتواصلها أكثر مع المتابعين لحملها خطوة بخطوة.

وجمعت صفة التفاعل على التواصل الاجتماعي بين مايا نيلسون ليندلوف التي يتابعها ما يزيد عن 100 ألف متابع، وريبيكا زوجة جيمي فاردي، التي أثبتت علو كعبها بأكثر من 300 ألف متابع على انستغرام.

ويميز زوجتا ماركوس بيرغ جوزيفين وصديقة ديلي ألي، روبي ماي، أنهما عاشقتان للموضة، فتعتبر روبي نموذجا بارعا في مواكبة الموضة، ورغم أن جوزيفين تكبرها سنا، إلا أنها تحافظ أيضا على مظهرها.

وسرقت الفتيات الرياضيات قلبي ماركوس راشفورد وإيميل فورسبيرغ، الذي تلعب زوجته شانغ كرة قدم في الدوري الألماني في الدرجة الثانية بل وتعطي لزوجها المشورات الرياضية وتنتقد أداءه إذا أخفق، فيما تتصدر الرياضة والفن والطبخ جدول أولويات لوسيا صديقة راشفورد ما يجعلها أكثر أنوثة ربما.

وجمعت سمة "حبيبة الطفولة" بين الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد وزوجته ميغان دافيسن التي تعرف عليها عندما كانا في الرابعة عشرة من عمرهما بالمدرسة، وبين الهداف السويدي أولا تويفونين وزوجته إيما هيربرينغ لاعبة كرة القدم السابقة اللذين التقيا في عام 2002 لأول مرة في بلدة ديجرفورس وتزوجا بعام 2015.