سكولاري: نيمار لن يبلغ مستوى "الأسطورة"

قال لويز فيليبي سكولاري المدير الفني الأسبق للمنتخب البرازيلي لكرة القدم اليوم الجمعة إن نيمار دا سيلفا نجم المنتخب البرازيلي لن يصل أبدا لما حققه الأسطورة البرازيلي بيليه خلال مسيرته كلاعب.



وأوضح سكولاري ، في مقابلة مع صحيفة "إل موندو" الإسبانية : في البرازيل ، نعلم من هو نيمار ومن هو بيليه... نعلم أن هناك نسخة واحدة من بيليه ولن تكون هناك نسخة ثانية منه.



وأضاف : أي لاعب يمكن أن يجون جيدا للغاية وربما رائعا ولكنه لن يكون مثل بيليه لأنه ما من وريث لبيليه. لن يعادل أي لاعب ما حققه بيليه.



وكان بيليه في السابعة عشر من عمره عندما قاد المنتخب البرازيلي للفوز بأول ألقابه في بطولات كأس العالم وكان هذا في 1958 بالسويد.



وأصبح نيمار الآن في السادسة والعشرين من عمره ولكن كل ذكرياته عن كؤوس العالم ما زالت سيئة.



وكانت الإصابة أبعدت اللاعب عن صفوف الفريق في وسط المشاركة بمونديال 2014 بالبرازيل ليغيب عن مباراة الفريق في المربع الذهبي عندما كان سكولاري نفسه مدربا للفريق وخسر الفريق وقتها أمام نظيره الألماني 1 - 7 على استاد "مينيراو" بمدينة بيلو هوريزونتي.



وأوضح سكولاري (69 عاماً) أن نيمار أبطأ من عملية نموه وتطور مستواه الاحترافي بالرحيل عن صفوف برشلونة.



ولدى سؤاله عما إذا كان مستوى نيمار الآن يضاهي مستوى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة أو البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني ، أجاب سكولاري : في برشلونة ، كان مستواه قريبا منهما كثيرا... ولكن هذا لا يحدث بين يوم وليلة. إنه على الطريق الصحيح ، ولكنه ما زال بحاجة لبعض الوقت. ربما يصبح في نفس مستواهما في غضون عام أو عامين.