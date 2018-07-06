مدرب السويد: أعشق الكرة الإنجليزية منذ طفولتي

اعترف يان أندرسون المدير الفني للمنتخب السويدي لكرة القدم بأن مباراة فريقه يوم السبت أمام نظيره الإنجليزي ستعيد إليه لمحة من ذكريات الماضي مشيرا إلى أنه كان من عشاق متابعة كرة القدم الإنجليزية عبر شاشات التلفزيون خلال فترة طفولته.



ويلتقي المنتخبان الإنجليزي والسويدي يوم على استاد مدينة سامارا الروسية ضمن فعاليات دور الثمانية ببطولة كأس العالم 2018 في روسيا.



وأشار أندرسون ، خلال المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الجمعة قبل المباراة: نشأت في السبعينيات على برنامج (تابس إكسترا) لكرة القدم بالتلفزيون السويدي وكنا نتابع الكرة التلفزيونية. مشيرا إلى أن هذا كان جزءا مهما من حياته خلال مرحلة الطفولة والصبا.



وأوضح : كانت هناك مباراة واحدة فقط تبث على التلفزيون في كل أسبوع... وفي يوم الاثنين من كل أسبوع ، تبدأ التساؤلات عن المباراة التي سيتم بثها ثم تبدأ حالة الترقب ليوم السبت التالي والذي سيشهد بث هذه المباراة.



وأكد : كنت مشجعا دائما لكرة القدم الإنجليزية. أتذكر الملاعب الموحلة... كانت إنجلترا بلدي الثاني. ولهذا ، من الرائع أن أواجه المنتخب الإنجليزي في الواقع حاليا كمدير فني للمنتخب السويدي.



وأثار المنتخب السويدي إعجاب الجميع ببلوغه دور الثمانية في المونديال الروسي لتكون المرة الأولى التي يصل فيها لهذا الدور ببطولات كأس العالم منذ 1994 .