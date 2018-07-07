صيام إنجلترا الطويل ينتهي.. و"العودة إلى الوطن" تقترب

تأهل المنتخب الإنجليزي إلى الدور قبل النهائي ببطولة كاس العالم لكرة القدم بتغلبه على المنتخب السويدي 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في دور الثمانية من البطولة.

ومن المقرر أن يقابل المنتخب الإنجليزي في الدور قبل النهائي الفائز من المباراة التي تجمع بين المنتخبين الروسي والكرواتي في وقت لاحق يوم الأحد.

ورددت الجماهير الإنجليزية والإعلاميين جملة "إتس كومينغ هوم" مع بداية كأس العالم الحالية، والتي تعني "كرة القدم عائدة إلى وطنها"، كونهم ابتكروا لعبة كرة القدم، ملمحين إلى فوزهم باللقب لثاني مرة في تاريخهم بعد فوزهم الوحيد في عام 1966.

وتأهل المنتخب الإنجليزي لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، ثم الفوز على كولومبيا 4 - 3 بركلات الترجيح في دور الستة عشر بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1.

فيما صعد المنتخب السويدي لهذا الدور بعدما احتل صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب المكسيكي، ثم تغلب على المنتخب السويسري 1 - صفر في دور الستة عشر.

ومن المقرر أن يقابل المنتخب الإنجليزي في الدور قبل النهائي الفائز من المباراة التي تجمع بين المنتخبين الروسي والكرواتي في وقت لاحق ، وتأهل المنتخب الإنجليزي إلى الدور قبل النهائي للمرة الأولى منذ مونديال 1990 عندما احتل المركز الرابع.

ويبحث المنتخب الإنجليزي عن لقبه الثاني في كأس العالم بعدما حصد اللقب مرة واحدة من قبل في نسخة 1966. والتقى المنتخبان 24 مرة سابقة حيث فاز المنتخب الإنجليزي في ثماني مباريات وتعادلا في تسع مباريات وفاز المنتخب السويدي في سبع مباريات.