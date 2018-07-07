الاتحاد البرازيلي يرغب باستمرار المدرب تيتي

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم رغبته في استمرار تيتي في منصب المدير الفني للمنتخب ، رغم صدمة الخروج من دور الثمانية ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة بروسيا ، إثر الهزيمة أمام بلجيكا 1 -2 يوم الجمعة.



وقال عضو بارز بمجلس إدارة الاتحاد في تصريحات لصحيفة "أو إستادو" يوم السبت: لا يوجد نقاش بهذا الأمر على الإطلاق.



ومن المفترض أن يستمر عقد تيتي (57 عاماً) حتى نهاية يوليو الجاري ، ولم يعلن عن قراره بشأن مستقبله بعد المباراة أمام بلجيكا.



وقال تيتي لدى سؤاله بشأن استمراره أو رحيله عن المنصب: لا يمكنني الإجابة عن هذا السؤال. مازلت متأثرا بالمباراة.