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الاتحاد البرازيلي يرغب باستمرار المدرب تيتي

المصدر: ريو دي جانيرو - د ب أ
تيتي مع لاعبه نيمار
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أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم رغبته في استمرار تيتي في منصب المدير الفني للمنتخب ، رغم صدمة الخروج من دور الثمانية ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة بروسيا ، إثر الهزيمة أمام بلجيكا 1 -2 يوم الجمعة.


وقال عضو بارز بمجلس إدارة الاتحاد في تصريحات لصحيفة "أو إستادو" يوم السبت: لا يوجد نقاش بهذا الأمر على الإطلاق.

ومن المفترض أن يستمر عقد تيتي (57 عاماً) حتى نهاية يوليو الجاري ، ولم يعلن عن قراره بشأن مستقبله بعد المباراة أمام بلجيكا.

وقال تيتي لدى سؤاله بشأن استمراره أو رحيله عن المنصب: لا يمكنني الإجابة عن هذا السؤال. مازلت متأثرا بالمباراة.

كلمات دالّة

#البرازيل, #تيتي, #بلجيكا, #كأس العالم

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