كازان.. مقبرة أبطال كأس العالم السابقين

وصلت مشاركة كازان الرسمية في كأس العالم لكرة القدم إلى خط النهاية يوم السبت مع مغادرة منتخب البرازيل لمطار المدينة عائدا إلى الديار بينما حاول مشجعوها نسيان الاخفاق بتناول الجعة بشوارع عاصمة تتارستان.



وودعت البرازيل البطولة من دور الثمانية على يد بلجيكا الجمعة في آخر مباراة ضمن ست مباريات أقيمت على أرض كازان في أول كأس عالم تشهد غياب البرازيل أو الأرجنتين أو ألمانيا عن الدور قبل النهائي.



وبشكل لافت للأنظار خرج الثلاثة الكبار، الذين توجوا بكأس العالم في إجمالي 11 مرة، بعد الخسارة في استاد كازان. وكانت ألمانيا حاملة اللقب أول ضحية بخسارتها 1-0 من كوريا الجنوبية لتتذيل مجموعتها.



وبعدها انهارت الأرجنتين وأيقونتها ليونيل ميسي أمام سرعة كيليان مبابي لتخسر 4-3 أمام فرنسا في مواجهة مثيرة بدور 16 في كازان أيضا.



واكتملت سلسلة الضحايا بخروج البرازيل التي دفعت ثمن الهجمات المرتدة السريعة لبلجيكا في وقت مبكر من اللقاء.



وكانت هذه نهاية قاسية للمشجعين المسافرين من الدول الثلاث لكنهم استغلوا الوقت المتبقي في كازان للاستمتاع بالمدينة الجميلة التي كانت ضمن عدة أسرار كشفتها روسيا أمام العالم خلال البطولة.



وبعيدا عن إثارة المباريات تركت كازان ذكريات مثيرة في كأس العالم خاصة بعدما اشتهرت بصورة كريستيانو رونالدو الجدارية أمام فندق إقامة الأرجنتين وتجنبت الجدل برسم صور جدارية أخرى لميسي ونيمار بنفس المنطقة.