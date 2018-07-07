كرواتيا تقصي روسيا.. وتكرر إنجاز مونديال 1998

تأهل منتخب كرواتيا إلى المربع الذهبي لكأس العالم لكرة القدم عبر فوزه على مضيفه الروسي 4 - 3 بركلات الجزاء الترجيحية يوم السبت على استاد فيشت الأولمبي في سوتشي في آخر مباريات دور الثمانية.

وتقدم دينيس تشيريشيف لاعب وسط فياريال الإسباني بهدف لروسيا في الدقيقة 31 ثم تعادل أندري كراماريتش مهاجم هوفنهايم الألماني لكرواتيا في الدقيقة 39.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ليتم اللجوء إلى وقت إضافي، حيث سجل دوماجوف فيدا مدافع بشكتاش التركي هدفا للفريق الكرواتي في الدقيقة 101 ثم تعادل ماريو فرنانديز مدافع سسكا موسكو لروسيا في الدقيقة 115.

ولم يتمكن أي من الفريقين من تسجيل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة لينتهي الوقت الإضافي بالتعادل بهدفين لمثلهما، لتكون كلمة الفصل عبر ركلات الجزاء التي حسمها منتخب كرواتيا لصالحه بنتيجة 4 - 3.

ويلتقي منتخب كرواتيا في المربع الذهبي يوم الأربعاء المقبل مع نظيره الإنجليزي الذي تغلب على السويد 2 - صفر في وقت سابق.

وتجمع المباراة الأخرى في الدور قبل النهائي بين منتخبي فرنسا وبلجيكا يوم الثلاثاء المقبل. وتأهل منتخب روسيا لدور الستة عشر بحلوله وصيفا للمجموعة الأولى برصيد ست نقاط من الفوز على السعودية 5 - صفر وعلى مصر 3 - 1 والخسارة أمام أوروغواي صفر - 3. وفي دور الستة عشر فازت روسيا على إسبانيا 4 - 3 بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1.

أما منتخب كرواتيا فقد تصدر المجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط من الفوز على نيجيريا 2 - صفر والأرجنتين 3 - صفر وأيسلندا 2 - 1. وفي دور الستة عشر فازت كرواتيا على الدنمارك 3 - 2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1.

وشاركت روسيا في كأس العالم سبع مرات تحت مسمى المنتخب السوفيتي في أعوام و1958 و1962 و1966 و1970 و1982 و1986 و1990 وتشارك للمرة الرابعة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي بعد أن تأهلت للبطولة في أعوام 1994 و2002 و2014 .

وكانت أبرز نتيجة سابقة للمنتخب السوفيتي في كأس العالم هو حصد المركز الرابع في نسخة 1966. ولكن منذ تفكك الاتحاد السوفيتي لم يسبق وأن تخطى الفريق الروسي دور المجموعات، إلا أنه تخطى الكثير من الحواجز في النسخة الحالية من كأس العالم المقامة على أرضه.

أما منتخب كرواتيا فيشارك في المونديال للمرة الخامسة بعدما شارك في البطولة في أعوام 1998 و2002 و2006، و2014، وتعد أفضل نتيجة سابقة لمنتخب كرواتيا في كأس العالم حين حصد المركز الثالث في نسخة 1998. والتقى الفريقان ثلاث مرات من قبل حيث فازت كرواتيا مرة وحسم التعادل مواجهتين بينهما.