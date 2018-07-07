هيرنانديز: هنري سيكون مسروراً إذا خسرت بلجيكا

اعتبر المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز السبت أن مواطنه تييري هنري الذي يعمل حاليا ضمن الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي لكرة القدم، سيكون مسرورا في حال فوز المنتخب الأزرق على منافسه في نصف نهائي كأس العالم.

وتلتقي فرنسا وبلجيكا في نصف النهائي الأول لمونديال روسيا الثلاثاء في سان بطرسبرغ، بعد فوز الأولى في الدور ربع النهائي الجمعة على الأوروغواي والثانية على البرازيل في اليوم نفسه.

وسيكون موقف هنري معقدا في المباراة، إذ انه الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي والمتوج معه بلقب مونديال 1998 على أرضه، إلا أنه يشغل حاليا منصب المساعد الثاني للمدرب الاسباني لبلجيكا روبرتو مارتينيز.

واعتبر الظهير الأيسر للمنتخب الفرنسي هرنانديز، في مؤتمر صحافي السبت أن هنري لن يكون حزينا في حال خسارة بلجيكا. وقال: كل الفرنسيين يعرفونه، نعرف جيدا أنه كان لاعبا كبيرا، أيقونة لكرة القدم.

وأضاف" الآن هو المساعد الثاني لمدرب بلجيكا، وآمل في ألا يتفوق علينا في نصف النهائي لكن إذا فزنا، سيكون مسرورا أيضا لأنه فرنسي قبل أي أمر آخر.