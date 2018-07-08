إحباط محاولة اعتداء على الإيطالي إيموبيلي

كشفت تقارير صحافية يوم الأحد أن رجلاً يحمل سكيناً حاول مهاجمة شيرو إيموبيلي مهاجم المنتخب الإيطالي ونادي لاتسيو أثناء استرخاء اللاعب على الشاطئ مع عائلته وأصدقائه.



ووفقاً لصحيفة "غازيتا ديللو سبورت" فإن المعتدي دخل في جدال مع أصدقاء إيموبيلي قبل أن يتوجه صوب اللاعب.



ونجح رواد الشاطئ في إيقاف المعتدي قبل أن يؤذي أي شخص، قبل أن يحاول الهرب ولكن شرطة كارابينيري ألقت القبض عليه وعرفته بأنه مشجع كرة قدم يشتهر بالشغب.



ووقعت محاولة الاعتداء في فرانكافيلا آل ماري، البلدة الساحلية في قلب إقليم أبروزو الإيطالي، والذي يضم مقر نادي بيسكارا، الذي تكن جماهيره قدرا كبيرا من العداء لنادي لاتسيو.