باولينيو يضاعف راتبه في برشلونة ويعلن العودة إلى غوانزو

أعلن غوانزو إيفرغراند الصيني عودة لاعبه البرازيلي السابق باولينيو إلى صفوفه بعد موسم واحد قضاه مع برشلونة الإسباني حقق خلاله الثنائية المحلية.

وقال غوانزو عبر موقعه الرسمي أن اللاعب البرازيلي الذي وصل مع بلاده إلى ربع النهائي في المونديال سيعود إلى فريق المدرب الإيطالي فابيو كانافارو لمدة عام واحد مع خيار الشراء.

وقضى باولينيو الذي سجل هدفاً واحداً في المونديال، 3 أعوام مع النادي الصيني حقق خلالها دوري أبطال آسيا مرة والدوري الصيني مرتين، قبل أن ينتقل في صفقة مفاجئة إلى برشلونة الإسباني عقب رحيل مواطنه نيمار الصيف الفائت.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نادي برشلونة أن الأخير سيحصل على ربح قدره 11 مليون يورو من بيع عقد باولينيو بعدما كسر تعاقده مع غوانزو العام الماضي، كما سيحصل اللاعب على راتب سنوي قدره 15 مليون يورو، بدلاً من 5.5 التي كان يتقاضاها في برشلونة، و10 ملايين عندما كان يلعب في غوانزو العام الماضي.

وسجل باولينيو 9 أهداف بقميص برشلونة ومنح 3 تمريرات حاسمة خلال 49 مباراة خاضها مع رجال المدرب إرنيستو فالفيريدي.