جيرو: مونديال روسيا أثبت تطور الكرة الأوروبية

يرى المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو أن خروج كل منتخبات أمريكا الجنوبية قبل منافسات الدور قبل النهائي من مونديال روسيا يدلل على مدى تطور الكرة الأوروبية.



وقال جيرو مهاجم تشيلسي في مؤتمر صحفي يوم الأحد في ايسترا على مشارف موسكو: ربما هي ثورة صغيرة، وتظهر مدى تطور الكرة الأوروبية



ويلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره البلجيكي يوم الثلاثاء المقبل في سان بطرسبرغ في المربع الذهبي للمونديال وتلتقي إنجلترا في اليوم التالي مع كرواتيا.



واطاح منتخب فرنسا بنظيره الأرجنتيني من دور الستة عشر للمونديال قبل الإطاحة بمنتخب أوروغواي من دور الثمانية فيما فازت بلجيكا على البرازيل في دور الثمانية وفي دور الستة عشر فازت إنجلترا على كولومبيا.