رباعي بلجيكا يتهرب من الإعلام في التدريبات

غاب القائد إيدن هازارد وروميلو لوكاكو وأكسل فيتسل وفانسينت كومباني وتوماس مونييه يوم الأحد عن ربع الساعة الأولى من الحصة التدريبية الجماعية للمنتخب البلجيكي لكرة القدم المفتوحة امام وسائل الإعلام وذلك قبل يومين من مواجهة فرنسا في ربع نهائي مونديال روسيا في كرة القدم.

وإذا كان المدافع الأيمن مونييه موقوفا بسبب حصوله على إنذارين منذ بداية البطولة، فإن الأربعة الأساسيين الآخرين كانوا متواجدين على حافة ملعب التدريبات لمراقبة زملائهم حتى نهاية الفترة المفتوحة أمام الصحافيين.

في المقابل، تدرب قطبا دفاع توتنهام الإنجليزي توبي ألدرفيريلد ويان فيرتونغن منفردين تحت ناظري الفرنسي تييري هنري، المساعد الثاني لمدرب "الشياطين الحمر" الإسباني روبرتو مارتينيز.

وتقام مباراة الدور نصف النهائي بين بلجيكا الساعية إلى لقبها الأول، وفرنسا التي تطمح إلى لقب ثان بعد الأول على أرضها عام 1998، يوم الثلاثاء على ملعب سان بطرسبيرغ.