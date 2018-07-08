مدرب الدنمارك لـ"العربية": أتوقع فوز إنجلترا بالمونديال

وصف أغي هاريدي مدرب الدنمارك، المنتخب الإنجليزي بأكثر الفرق تنظيما ومتعة في كأس العالم 2018 في روسيا، مرشحا إياه للفوز بالبطولة التي غابت عنهم منذ 52 عاماً.

وقال هاريدي خلال مقابلة في برنامج "روسيا 2018": كان الوصول إلى مونديال روسيا هو الهدف، لأننا لم نصل منذ 2010، ونحن راضون تماما على نتائجنا في المونديال فعندما تخرج بركلات الجزاء لا تستطيع تغيير أي شيء، أنا حزين فقط لشمايكل لأنه كان أفضل اللاعبين.

وحول المنتخبات المتأهلة إلى دور الأربعة، قال هاريدي: منتخب فرنسا قوي جدا كمدرب وعناصر وأرشحه للفوز أمام بلجيكا،وأتوقع أن تكون مباراة إنجلترا وكرواتيا هي الأروع في كأس العالم، وأرشح إنجلترا للفوز بتحقيق لقب كأس العالم.