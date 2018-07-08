مدرب بلجيكا: الجيل الحالي يضاهي جيل 1986

يرى الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا أن الجيل الحالي للاعبي فريقه يضاهي بالفعل الجيل الذهبي لبلجيكا في مونديال 1986.



وقال مارتينيز: لدينا مجموعة من اللاعبين يستحقون الذهب، لأن في كرة القدم عندما يكون لديك الثقة بأنك قادر على هزيمة البرازيل فهذا كل شيء.

وأضاف: اللاعبون يستحقون اعتبارهم قدوة للناس في بلجيكا ولأجيال كثيرة قادمة، هذا الجيل على نفس مستوى جيل 1986. في إشارة إلى الجيل الذي وصل بمنتخب بلجيكا إلى المربع الذهبي للمونديال قبل 32 عاما.



وختم بالقول: أفضل جيل للكرة البلجيكية كان في 1986، أعتقد أن الجيل الحالي يستحق أن يكون على قدم المساوة ، فخور بهذا الجيل من اللاعبين.