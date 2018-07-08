مودريتش: الكرة الذهبية لا تثير اهتمامي

أكد لوكا مودريتش نجم خط وسط المنتخب الكرواتي لكرة القدم أن هدفه ليس الجوائز الشخصية وأن تركيزه بالكامل ينصب على نجاح فريقه في بطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليا في روسيا مشيرا إلى أن الفوز على المنتخب الروسي خطوة نحو تحقيق هدف الفريق.

وتأهل المنتخب الكرواتي للمربع الذهبي في البطولة بالفوز على المنتخب الروسي 4 - 3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي و2-2 في الوقت الإضافي من مباراتهما مساء السبت في دور الثمانية للبطولة. وتوج مودريتش بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وأكد مودريتش: لا أفكر في الفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب ولا أفكر في أي شيء آخر. المهم هنا أن ننجح كفريق. وصلنا لقبل النهائي ونستطيع إنجاز أكثر من هذا. المجموعة هي المهمة في هذا المونديال. نريد العودة بميدالية وسوف نرى ماهي نوعية هذه الميدالية.

وأوضح: روسيا لعبت بشكل ممتاز خاصة في الشوط الأول. ولم نتمكن من صنع اللعب جراء الضغط العالي الروسي. ولكن في الشوط الثاني والفترة الإضافية كنا الأفضل وسيطرنا على مجريات اللعب. كنا نريد إنهاء اللقاء قبل الوصول لركلات الترجيح ولكن القدر أراد ذلك.

وأضاف: من المؤكد أن المستوى العالي للمباريات إضافة للإصابات أثرت على مستوى الأداء واللياقة نوعا ما، ولكن استطعنا الفوز في النهاية. أتينا إلى سوتشي منذ عدة أيام وذلك للتعود على حالة الطقس والتأقلم معها.

وأشار: الملعب هنا رائع وكل شيء جيد جدا وتبدو المدينة جميلة كذلك. أنا سعيد بالوصول بعد 20 عاما للدور قبل النهائي، وأعتقد أن فريقنا اليوم يستطيع أن يحقق نتيجة أفضل من الماضي.