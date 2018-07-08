هل يشجع "الإخوة هازارد" منتخب فرنسا؟

انتشرت صورة لإيدين هازارد، وأشقائه ثورغان وكيليان، وهم مرتدون قميص فرنسا في عام 1998، المتزامن مع إحراز المنتخب الملقب بالديوك لكأسه المونديالية الأولى عندما تألق زين الدين زيدان، وأحرز ثنائية في شباك البرازيل بنهائي المونديال.

ووجه قائدا المنتخبين الكرواتي والروسي رسالة ضد التمييز والعنصرية قبل المباراة التي جمعت بين الفريقين في سوتشي. وحول السويد وإنجلترا، يبدو أن إبراهيموفيتش سيرتدي قميص منتخب إنجلترا قريبا، بعدما دخل في رهان مع ديفيد بيكهام، طالبا منه في حال فوز السويد أن يشتري له أثاثا من أشهر محلات المفروشات السويدية، ووافق بيكهام لكنه اشترط أن يرتدي إبراهيموفيتش زي المنتخب الإنجليزي في ويمبلي.

وتعد عبارة "إتس كومينغ هوم" أكثر جملة تداولها الإنجليز قاصدين عودة كرة القدم إلى موطنها.