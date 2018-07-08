هييرو يترك تدريب إسبانيا.. ويبحث عن تحديات جديدة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الأحد أن فيرناندو هييرو لن يستمر في منصب المدير الفني للمنتخب الإسباني الذي ودع بطولة كأس العالم 2018 بروسيا من الدور الثاني للبطولة.



وأوضح الاتحاد ، في بيان له ، أن هييرو سيترك المنصب الذي تولاه بصفة مؤقتة قبل انطلاق فعاليات المونديال الروسي مباشرة وذلك خلفا للمدرب جولين لوبيتيغي الذي أقيل قبل يوم واحد على بدء فعاليات البطولة.



وكان هييرو مديرا رياضيا للاتحاد الإسباني للعبة منذ نوفمبر 2017 ولكنه اضطر لتولي تدريب الفريق بشكل مؤقت بعد إقالة لوبيتيغي المفاجئة.



وكان من المنتظر أن يعود هييرو (50 عاماً) إلى منصبه كمدير رياضي للاتحاد نظرا لاستمرار عقده حتى الآن ولكن بيان الاتحاد أوضح أنه سيترك المنصب بحثا عن آفاق جديدة وتحديات احترافية جديدة.



وقدم المنتخب الإسباني مشاركة متواضعة في المونديال الروسي وودع الفريق البطولة من الدور الثاني بركلات الترجيح أمام المنتخب الروسي رغم أنه كان أحد المرشحين للقب.



وبعد خروج الفريق من البطولة ، لم يفصح هييرو عن أي شيء يتعلق بمستقبله مع الفريق وترك الباب مفتوحا.



وذكر الاتحاد ، في البيان على موقعه بالانترنت : الاتحاد الإسباني لكرة القدم يشكر هييرو على إخلاصه وإحساسه بالمسؤولية... رفض هييرو العودة لمنصب المدر الرياضي للاتحاد بحثا عن آفاق جديدة وتحديات احترافية جديدة.



وبعد عامين من توليه مسؤولة الفريق ، أقيل لوبيتيغي من تدريب المنتخب الإسباني عشية افتتاح المونديال الروسي وقبل 48 ساعة فقط على خوض الفريق مباراته الأولى في البطولة والتي قاد فيها هييرو الفريق للتعادل 3 - 3 مع المنتخب البرتغالي.



ومنح لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني للعبة الفرصة لهييرو من أجل قيادة الفريق بشكل مؤقت رغم قلة خبرته حيث سبق له تدريب فريق أوفيدو المتواضع بدوري الدرجة الثانية في إسبانيا وذلك في موسم 2016 - 2017 .



وتراجع مستوى المنتخب الإسباني ، الفائز بلقب مونديال 2010 ، تدريجيا في المونديال الروسي حيث استهل الفريق مسيرته في البطولة بالتعادل 3 - 3 مع البرتغال ثم الفوز الصعب 1 - صفر على إيران لكنه تعادل 2 - 2 في المباراة أمام المغرب.



وفي الدور الثاني ، تعادل المنتخب الإسباني مع نظيره الروسي 1 - 1 في الوقتين الأصلي والإضافي بعدما فشل في ترجمة الاستحواذ الهائل على الكرة إلى أهداف ثم خسر بركلات الترجيح.



وحتى الآن ، لم تتحدد هوية المدرب الجديد للمنتخب الإسباني. وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن قائمة المرشحين تضم لويس إنريكي وميتشل وكويكي سانشيز فلوريس وروبرتو مارتينيز.