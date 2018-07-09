إقامة مباراة كأس السوبر الإسباني في طنجة المغربية

أعلن الاتحاد الاسباني لكرة القدم أن مباراة كأس السوبر الإسبانية بين برشلونة بطل الدوري والكأس، وأشبيلية وصيف المسابقة الثانية، ستقام في مدينة طنجة المغربية في أغسطس المقبل.

وأوضح الاتحاد ان المباراة التي عادة ما تقام بنظام الذهاب والإياب، ستقام هذه السنة بشكل استثنائي بمباراة واحدة على أرض محايدة.

وقال لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني أنه من المستحيل تنظيم كأس السوبر من مباراتي ذهاب وإياب هذا الموسم بسبب مشاركة أشبيلية في الأدوار التمهيدية للدوري الأوروبي قبل انطلاق الدوري الإسباني في 18 أغسطس.



وكشف رئيس الاتحاد أيضا عن منح الناديين تعويضات مالية عن خسائر إيرادات عدم استضافة واحدة من مباراتي الذهاب والإياب.



وقال روبياليس: اللعب في طنجة يلائم المتطلبات الصحية لأن درجة الحرارة هناك تكون مثالية. كانت هناك إمكانية اللعب في فالنسيا أو مدريد لكن ذلك لا يتوافق مع متطلباتنا بسبب الظروف الجوية، ومن الناحية المادية سيحصل الناديان على تعويض كبير.



ورغم ذلك من المرجح أن تتسبب هذه الخطوة في غضب أشبيلية الذي أصدر بيانا في حسابه على "تويتر" يوم الأحد يوضح فيه معارضته لإقامة كأس السوبر المحلية من مباراة واحدة، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من برشلونة.