الاتحاد الكرواتي يعتذر ويقيل أحد مساعدي زلاتكو

قال الاتحاد الكرواتي لكرة القدم في بيان يوم الاثنين إنه أقال أوغنين فوكويفيتش أحد أعضاء الطاقم التدريبي للمنتخب الكرواتي بسبب مقطع فيديو قال فيه "المجد لأوكرانيا" بعد فوز كرواتيا على روسيا في دور الثمانية بكأس العالم.

وبث فوكويفيتش والمدافع الكرواتي دوماغوي فيدا مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بعد مباراة يوم الأحد الماضي، ما أثار غضب سياسيين في روسيا وتسبب في صدور تحذير من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وما زالت العلاقة بين أوكرانيا وروسيا مستضيفة كأس العالم متوترة منذ ضمت الأخيرة شبه جزيرة القرم في 2014 ودعمها لانتفاضة مؤيدة لروسيا في شرق البلاد.

وقال الاتحاد الكرواتي إنه أعفى فوكويفيتش من مهامه مع الفريق وألغى بطاقة اعتماده في البطولة: يقدم الاتحاد الكرواتي لكرة القدم اعتذاره إلى الجمهور الروسي عن تصرفات أحد أعضاء الوفد الكرواتي.

وقال الاتحاد إن فوكويفيتش وفيدا اعتذرا أيضا وأكدا أنهما لم يقصدا أن تكون الرسالة تحمل طابعا سياسيا لكن "للأسف فإنها أفسحت مجالا لمثل هذه التفسيرات".

وسبق لفيدا البالغ عمره 29 عاما اللعب في صفوف دينامو كييف الأوكراني إلى جانب فوكويفيتش.

وستلعب كرواتيا ضد إنجلترا في الدور قبل النهائي في موسكو بعد غد الأربعاء.

ولم يسمح بطرح أسئلة عن هذه المسألة في المؤتمر الصحافي الذي عقده ماريو مانزوكيتش وأندريه كراماريتش في وقت لاحق من يوم الاثنين في موسكو.

وقال المتحدث باسم المنتخب الكرواتي: كنا واضحين تماما في هذه المسألة. هذا هو موقف الاتحاد ولا داعي لتوجيه أسئلة بهذا الخصوص للاعبين.

وفرض فيفا لاحقا غرامة مالية على فوكويفيتش بقيمة 15 ألف دولار مع تحذيره بداعي ارتكاب تصرف غير رياضي مضيفا أن فوكويفيتش اعتذر عما قام به.