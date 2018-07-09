رسمياً.. إنريكي مدرب برشلونة يتولى قيادة منتخب إسبانيا

أعلن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم الاثنين اختيار مدرب برشلونة السابق لويس إنريكي للاشراف على المنتخب لمدة عامين، وذلك بعد أيام من خروجه من الدور ثمن النهائي لكأس العالم في روسيا.

وقال رئيس الاتحاد لويس روبياليس في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الإدارة: تمت الموافقة بالاجماع على تعيين لويس إنريكي لتدريب المنتخب في العامين المقبلين، وهناك اتفاق كامل وسيقدم إلى الإعلام الأسبوع المقبل.

ويخلف إنريكي (48 عاماً) قيادة الجهاز الفني للمنتخب الإسباني، الدولي السابق فرناندو هييرو، الذي تولى المهمة مؤقتا في نهائيات مونديال روسيا.

واسندت المهمة إلى هييرو، المدير الرياضي السابق للمنتخب الإسباني، عشية انطلاق كأس العالم في روسيا بعد إقالة جولين لوبيتيغي لاتفاقه مع ريال مدريد على تدريب فريقه عقب البطولة.

وكان الاتحاد الإسباني أوضح الأحد أن هييرو لن يبقى في منصبه، مؤكدا أن الدولي السابق يبحث عن تحد إحترافي جديد.

وخرج منتخب ‘سبانيا من الدور ثمن النهائي لكأس العالم ـمام روسيا بركلات الترجيح 3-4، بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

ولويس إنريكي لاعب دولي سابق خاض 62 مباراة دولية، وقاد برشلونة إلى لقب الدوري الإسباني في 2015 و2016، ودوري أبطال اوروبا في 2015 ولم يكن يشرف على أي فريق منذ رحيله عن النادي الكاتالوني في نهاية الموسم قبل الماضي.