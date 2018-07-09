غريزمان: ضغوط بطولة أوروبا أكبر من كأس العالم

كشف أنطوان غريزمان لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم الاثنين أنه كان يشعر بضغط أكبر في كأس أوروبا 2016 التي استضافتها بلاده، من مونديال روسيا 2018 الذي تستعد فيه لخوض نصف النهائي الثلاثاء ضد بلجيكا.

وقال المهاجم الفرنسي في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الفرنسي: في كأس أوروبا كان الضغط أكبر بعض الشيء لأننا كنا في فرنسا، كنا ندرك أكثر تبعات ما نقوم به وتردداته.

وبلغت فرنسا المباراة النهائية للبطولة القارية على أرضها، قبل أن تخسر أمام البرتغال بهدف بعد التمديد. وأنهى غريزمان مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، البطولة كأفضل لاعب ومتصدر ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف.

وفي المونديال الروسي، اكتفى غريزمان حتى الآن بتسجيل ثلاثة أهداف، منها هدفان من ركلتي جزاء.

وردا على سؤال عن مفاتيح الفوز على بلجيكا في المباراة التي تقام الثلاثاء في سان بطرسبرغ، اعتبر غريزمان أن منتخب بلاده يحتاج الى ان يكون قويا في الخلف والاستفادة من الفرص القليلة التي ستتاح له للدفع بمنتخب بلجيكا إلى العمق وإدارة المباراة بشكل جيد وفرض إيقاعه.

واعتبر ان المنتخب البلجيكي الذي يضم في صفوفه نجوما من طينة إيدين هازارد وكيفن دي بروين يقدم مسارا جميلا في كأس العالم مكنه من بلوغ الدور نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه، وأضاف: سيكون علينا إيقافهم والعمل بشكل جيد دفاعيا، أكان عبر الدفاع في منطقتنا أو الدفاع المتقدم.

وبشأن أدائه الشخصي، أقر غريزمان بأن بدايته كانت خجولة بعض الشيء، لاسيما لجهة السيطرة على الكرة، وواصل: إلا أنني أشعر بأنني أتحسن تدريجا. هذه مباريات أعشقها، أما أن تفوز أو أن تخرج، وفي هذه المباريات نرى فعلا مستوى اللاعبين. أنا أفضل، أتمتع بثقة كاملة، وأنهي المباريات بشكل أفضل، وأتعافى بين مباراة وأخرى بشكل أسرع.

وأضاف مازحاً: لم أعد أشعر بالتعب من التحضيرات البسيطة التي خضناها، في إشارة إلى مباريات الدور الأول والدورين ثمن وربع النهائي.