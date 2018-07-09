ذكرت تقارير إخبارية يوم الاثنين أن نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم توصل إلى حل داخلي للمشكلة المتعلقة بالجهاز الفني للفريق ، حيث سيتولى رالف رانجنيك مدير الكرة بالنادي ، مهام المدير الفني مجددا في الموسم المقبل لحين تولي جوليان ناغلزمان المنصب في موسم 2019 - 2020 .
وسيقود رانجنيك (60 عاماً) الجهاز الفني للفريق بمعاونة جيسي مارش ، حسب ما ذكرته صحيفتا "بيلد" و"لايبزيجر فولكس تسايتونغ".
وحسم لايبزيغ تعاقده مع ناغلزمان ليحل مكان رالف هازنهاتل في منصب المدير الفني ، لكن ناغلزمان لن يبدأ مهامه سوى مع بداية الموسم بعد المقبل.
وتوصل لايبزيغ إلى الحل المتمثل في إسناد المهمة إلى رانجنيك الذي سبق وتولى تدريب الفريق في موسم 2015 - 2016 إلى جانب مهام منصبه كمدير للكرة والذي يشغله منذ عام 2012 ، وبالتالي لم يعد لايبزغ يواجه مشكلة البحث عن مدرب يتولى مسؤولية الفريق لموسم واحد.
لايبزيغ يعين مدرباً مؤقتاً لحين وصول ناغلزمان
ذكرت تقارير إخبارية يوم الاثنين أن نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم توصل إلى حل داخلي للمشكلة المتعلقة بالجهاز الفني للفريق ، حيث سيتولى رالف رانجنيك مدير الكرة بالنادي ، مهام المدير الفني مجددا في الموسم المقبل لحين تولي جوليان ناغلزمان المنصب في موسم 2019 - 2020 .