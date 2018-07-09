لايبزيغ يعين مدرباً مؤقتاً لحين وصول ناغلزمان

ذكرت تقارير إخبارية يوم الاثنين أن نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم توصل إلى حل داخلي للمشكلة المتعلقة بالجهاز الفني للفريق ، حيث سيتولى رالف رانجنيك مدير الكرة بالنادي ، مهام المدير الفني مجددا في الموسم المقبل لحين تولي جوليان ناغلزمان المنصب في موسم 2019 - 2020 .



وسيقود رانجنيك (60 عاماً) الجهاز الفني للفريق بمعاونة جيسي مارش ، حسب ما ذكرته صحيفتا "بيلد" و"لايبزيجر فولكس تسايتونغ".



وحسم لايبزيغ تعاقده مع ناغلزمان ليحل مكان رالف هازنهاتل في منصب المدير الفني ، لكن ناغلزمان لن يبدأ مهامه سوى مع بداية الموسم بعد المقبل.



وتوصل لايبزيغ إلى الحل المتمثل في إسناد المهمة إلى رانجنيك الذي سبق وتولى تدريب الفريق في موسم 2015 - 2016 إلى جانب مهام منصبه كمدير للكرة والذي يشغله منذ عام 2012 ، وبالتالي لم يعد لايبزغ يواجه مشكلة البحث عن مدرب يتولى مسؤولية الفريق لموسم واحد.