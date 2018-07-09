مبابي يغيب عن تدريبات فرنسا قبل مواجهة بلجيكا

غاب كيليان مبابي نجم هجوم المنتخب الفرنسي لكرة القدم عن تدريبات الفريق يوم الاثنين في آخر مران للفريق قبل المواجهة المرتقبة مع نظيره البلجيكي يوم الثلاثاء بالدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ورغم هذا ، أكد ديديه ديشان المدير الفني للفريق أن مبابي يستطيع المشاركة في مباراة الفريق يوم الاثنين.

ولم يظهر مبابي على الإطلاق في تدريبات الفريق خلال الدقائق الـ15 المتاحة للإعلاميين وذلك على استاد مدينة سان بطرسبيرغ الروسية، كما تدرب اللاعبان بنيامين بافار ونغولو كانتي بشكل منفرد.

وقال ديشان، في المؤتمر الصحفي قبل المران: منحنا راحة لثلاثة أو أربعة لاعبين، ولكن كإجراء وقائي... ما من أحد بقائمة الفريق سيكون خارج حساباتنا لمباراة يوم الثلاثاء.

ولم يتضح ما إذا كان مبابي واللاعبون الآخرون يعانون من مشاكل أو إصابات أم أنها مجرد مناورة من ديشان لصرف الانتباه بعيد عن استعدادات الفريق الفعلية.

وذكرت تقارير يوم الأحد أن بافار عانى من كدمة تلقاها من لويس سواريز مهاجم منتخب أوروجواي خلال مباراة الفريقين في دور الثمانية للبطولة ولكنها ليست خطيرة.