محل إلكترونيات يقع في ورطة بسبب أهداف بلجيكا

تبدأ في فصل الصيف الخصومات والعروض الخاصة، وكان العرض الأقوى أو الورطة الكبرى، في أحد محلات الإلكترونيات في بلجيكا.

وكان شعار هذا المحل "إذا كنت مشجعا بلجيكيا وتهوى مشاهدة المباريات على التلفاز، يمكنك متابعة كأس العالم في الصفوف الأولى، كما ستمتلك تلفازك الجديد مجانا، إذا سجل المنتخب البلجيكي أكثر من 15 هدفا في البطولة، ففي هذه الحالة ستعيد محلاتنا لك كامل نقودك.

ويبدو أن قسم التسويق لديهم لم يكن يعول على منتخب بلادهم كثيرا، فلم يتوقعوا أن يصل البلجيكيون إلى نصف النهائي، ولوكاكو ينافس على صدارة الهدافين بأربعة أهداف، بل وصل رفاقه إلى هدفهم الـ14، ليبقى هدفان فقط ويقع المحل في ورطة كبرى.