قال ستانيسلاف تشيرتشيسوف المدير الفني للمنتخب الروسي إنه سيدعم المنتخب البلجيكي في بقية مشواره ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا ، نظرا لأنه من مشجعي الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي.
ويلتقي المنتخب البلجيكي نظيره الفرنسي يوم الثلاثاء على ملعب "كريستوفسكي" في سان بطرسبرغ في الدور قبل النهائي ، وذلك بعد أن أطاحت بلجيكا بالمنتخب البرازيلي من دور الثمانية.
وقال تشيرتشيسوف ، الذي خرج فريقه من منافسات دور الثمانية إثر الهزيمة بضربات الجزاء الترجيحية أمام نظيره الكرواتي ، في تصريحات تليفزيونية يوم الاثنين ، إنه التقى مارتينيز خلال فترة الاستعدادات للبطولة. وأضاف: سأشجع المنتخب البلجيكي لأنني أحب مدربه روبرت مارتينيز.
ورغم التشكيك في قدرات الفريق وفرصته في تجاوز الدور الأول ، خالف المنتخب الروسي كل التوقعات ووصل إلى دور الثمانية بالمونديال ، مطيحا بالمنتخب الإسباني بطل العالم 2010 ، قبل أن يخرج على يد كرواتيا بضربات الجزاء الترجيحية.
مدرب روسيا يتحول إلى مشجع بلجيكي
قال ستانيسلاف تشيرتشيسوف المدير الفني للمنتخب الروسي إنه سيدعم المنتخب البلجيكي في بقية مشواره ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا ، نظرا لأنه من مشجعي الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي.