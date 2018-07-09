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مدرب روسيا يتحول إلى مشجع بلجيكي

المصدر: موسكو - د ب أ
روسيا غادرت البطولة بركلات الترجيح
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قال ستانيسلاف تشيرتشيسوف المدير الفني للمنتخب الروسي إنه سيدعم المنتخب البلجيكي في بقية مشواره ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا ، نظرا لأنه من مشجعي الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي.

ويلتقي المنتخب البلجيكي نظيره الفرنسي يوم الثلاثاء على ملعب "كريستوفسكي" في سان بطرسبرغ في الدور قبل النهائي ، وذلك بعد أن أطاحت بلجيكا بالمنتخب البرازيلي من دور الثمانية.
وقال تشيرتشيسوف ، الذي خرج فريقه من منافسات دور الثمانية إثر الهزيمة بضربات الجزاء الترجيحية أمام نظيره الكرواتي ، في تصريحات تليفزيونية يوم الاثنين ، إنه التقى مارتينيز خلال فترة الاستعدادات للبطولة. وأضاف: سأشجع المنتخب البلجيكي لأنني أحب مدربه روبرت مارتينيز.

ورغم التشكيك في قدرات الفريق وفرصته في تجاوز الدور الأول ، خالف المنتخب الروسي كل التوقعات ووصل إلى دور الثمانية بالمونديال ، مطيحا بالمنتخب الإسباني بطل العالم 2010 ، قبل أن يخرج على يد كرواتيا بضربات الجزاء الترجيحية.

كلمات دالّة

#تشيرتشيسوف, #مارتينيز, #بلجيكا, #روسيا, #كأس العالم

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