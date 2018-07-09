ويست هام يضم المشاغب ويلشر

قال ويست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين إنه وقع عقدا مع جاك ويلشر لاعب وسط أرسنال السابق للانضمام لصفوف الفريق لمدة 3 سنوات.

وغادر ويلشير صفوف أرسنال في ختام الموسم الماضي بعد انتهاء عقده بعد 17 عاما قضاها مع الفريق المنتمي لشمال لندن. وأعرب ويلشير (27 عاما) عن سعادته للانضمام لناديه الجديد الذي قال إنه كان يؤازره منذ الطفولة.

وقال اللاعب لموقع النادي على الإنترنت: ينتابني شعور جيد واستثنائي. كثيرون يعرفون ارتباطي الخاص بهذا النادي في فترة نشأتي. سيشاهدني الناس وأنا أرتدي زي وست هام. أحتفظ بذكريات عندما كنت أشجع هذا الفريق في طفولتي. أسرتي وكثير من أصدقائي يشجعون وست هام.

وشارك ويلشر لأول مرة مع الفريق الأول في أرسنال في 2008 ولعب 197 مباراة وأحرز لقب كأس الاتحاد مرتين في 2014 و2015.

لكن ويلش ر عانى من سلسلة إصابات أفقدته مستواه والمشاركة أساسيا مع الفريق الأول وأمضى موسم 2016-2017 معارا إلى بورنموث.

وأثار ويلشر الإعجاب بعد العودة إلى أرسنال الموسم الماضي. لكن اللاعب الذي شارك في 34 مباراة دولية مع إنجلترا أخفق في الانضمام لتشكيلة بلاده في كأس العالم.

وسيطير ويلشر إلى سويسرا للحاق بفريق المدرب مانويل بليغريني في معسكر استعدادات بداية الموسم الجديد. وأنهى وست هام الموسم الماضي في المركز 13 وسيحل ضيفا على ليفربول في افتتاح موسم 2018-2019 في 12 أغسطس المقبل.