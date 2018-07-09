"أرجنتيني" يعيق عودة بليند إلى أياكس

أقر إريك تين هاغ مدرب أياكس أمستردام بأن النادي الهولندي يتوق لإعادة ضم المدافع دالي بليند من مانشستر يونايتد المنافس بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



ونشأ بليند (28 عاماً) في أكاديمية أياكس للمواهب وخاض أكثر من مئة مباراة مع الفريق الأول ثم انضم إلى يونايتد في 2014 لكن يبدو أنه بات خارج حسابات المدرب جوزيه مورينيو.



وقال تين هاغ في تصريحات نقلتها محطة سكاي سبورتس : نفعل كل شيء ممكن لكن الأمر يعتمد على أطراف أخرى، وأشار إلى ترحيب أياكس بعودة بليند إذا فشل في ضم ليساندرو ماغايان (24 عاماً) مدافع بوكا جونيورز الأرجنتيني.



وتابع المدرب: لا يزال ماغايان في الصورة لكن مسألة وصوله إلى النادي ليست واضحة..سيكون الاختيار بين أحدهما، فالتعاقد مع الاثنين معا لا يبدو واقعيا.