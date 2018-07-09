"حامل الماء" يسكت المنتقدين ويحلم بإنجاز زاغالو

رغم المسيرة الرائعة التي حظي بها كلاعب كرة قدم والتي تضمنت فوزه مع المنتخب الفرنسي بلقب بطولتي كأس العالم 1998 وكأس الأمم الأوروبة (يورو 2000) ، واجه ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي وقتا عصيبا لإقناع منتقديه بجدارته منذ توليه تدريب الفريق في 2012 .



واشتهر ديشان (49 عاماً) في الماضي بلقب "السقا" أو "حامل الماء" ، وهو اللقب الذي أطلقه عليه زميله السابق والنجم الشهير إيريك كانتونا.



ورددت بعض التقارير أن ديشان فسر هذا اللقب قائلا : كنت أحمل كثيرا من الماء خلال مسيرتي كلاعب. ولكن هذه الآنية امتلأت بالكؤوس.



ويرى البعض أن خطط ديشان واختياراته للاعبن تتسم بالتحفظ الشديد وهو ما يفسد اختياراته في الهجوم إلى حد ما.



ولم يستدع ديشان عدد من الأسماء البارزة إلى قائمة الفريق في المونديال الروسي الذي يشهد الثلاثاء لقاء فريقه مع المنتخب البلجيكي في المربع الذهبي للبطولة ويهتم ديشان بشكل أكبر بروح الفريق والأداء الجماعي.



وقد ينضم ديشان إلى قائمة المدربين الذين فازوا بلقب المونديال كلاعبي ومدربين والتي لا تضم حاليا سوى المدربين البرازيلي ماريو زاغالو والألماني فرانز بيكنباور.



وقال ديشان : أود بلوغ أهدافي مثل أي شخص آخر ولكنني لا أنظر لهذا من منظور شخصي.