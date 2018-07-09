"مويا دوموفينا".. تغنى بها الكروات بعد الفوز على روسيا

انتشرت أغنية كرواتية عقب فوز المنتخب على نظيره الروسي في الدور ربع النهائي من كأس العالم، هي "مويا دوموفينا" أي موطني.

وتبدأ الأغنية بـ"كل يوم أفكر بك أستمع إلى أخبارك أعد الأيام، آلاف الأجيال لن تنام الليلة، كل العالم معنا"، هي كلمات أنشودة التسعينيات، التي تغنى بها رفاق مودرتش في طريق عودتهم من ملعب فيشت الأولمبي إلى فندق إقامتهم بسوتشي، بعد 120 دقيقة حبست الأنفاس.

وذهب اللاعبون بعدها إلى غرف الملابس، ولكن ليس للاستراحة، بل لتحويلها إلى قاعة أفراح، وكانت عروسها كوليندا كيتاروفتش، رئيستهم الشقراء، حديث المدرجات ووسائل الإعلام التي خرقت البروتوكولات واتشحت بالأحمر والأبيض في المنصات، بل احتفلت على طريقتها أيضا، ودعت الجماهير الكرواتية عبر حسابها في فيسبوك إلى الاحتفال طوال النهار والليل.