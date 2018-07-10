أومتيتي يطير فوق لاعبي بلجيكا ويؤهل فرنسا إلى النهائي

تأهل منتخب فرنسا إلى المباراة النهائية لمونديال روسيا لكرة القدم عبر الفوز على نظيره البلجيكي 1 - صفر يوم الثلاثاء على ملعب كريستوفسكي في سان بطرسبورغ في المربع الذهبي للبطولة.

ويدين منتخب الديوك الفرنسية بالفضل في هذا الفوز لصامويل أومتيتي مدافع برشلونة الإسباني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51.

ويلتقي منتخب فرنسا في النهائي يوم الأحد المقبل مع الفائز من المباراة الأخرى في المربع الذهبي والتي تجمع يوم الأربعاء بين إنجلترا وكرواتيا.

والتقى الفريقان 73 مرة من قبل حيث فازت بلجيكا 30 مرة مقابل 24 انتصارا لفرنسا وتعادلا 19 مرة. لكن مباراة يوم الثلاثاء هي أول لقاء رسمي بين المنتخبين منذ مونديال 1986، عندما فازت فرنسا 4 - 2 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وبلغ منتخب بلجيكا المربع الذهبي لكأس العالم للمرة الثانية حيث حقق الأمر ذاته في نسخة 1986 قبل الخسارة أمام الأرجنتين. بينما وصلت فرنسا إلى نصف نهائي كأس العالم للمرة السادسة حيث خسرت ثلاث مرات في هذا الدور في أعوام 1958 و1982 و1986 ووصلت إلى المباراة النهائية مرتين حيث توجت باللقب في 1998 وخسرت أمام إيطاليا في نهائي نسخة 2006.

وتصدرت بلجيكا المجموعة السابعة للمونديال من الفوز على بنما 3 - صفر وتونس 5 - 2 وإنجلترا 1 - صفر ثم تغلب الفريق في دور الستة عشر على اليابان 3 - 2 وعلى البرازيل 2 - 1 في دور الثمانية.

كما تصدرت فرنسا المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط من الفوز على أستراليا 2 - 1 وبيرو 1 - صفر والتعادل مع الدنمارك سلبيا ثم فازت الديوك على الأرجنتين 4 - 3 في دور الستة عشر وعلى أوروغواي 2 - صفر في دور الثمانية. وتشارك بلجيكا في المونديال للمرة الثالثة عشرة، فيما تسجل فرنسا مشاركتها الخامسة عشرة في كأس العالم.

وشهدت المباراة حضور الملك فيليب ملك بلجيكا والملكة ماتيلدا كما حضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وشهدت المباراة واقعة فريدة حيث واجه الاسطورة الفرنسي تييري هنري منتخب بلاده للمرة الأولى، نظرا لعمله في الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا. لم يلعب هنري في التشكيلة الأساسية لمنتخب فرنسا في نهائي نسخة البطولة عام 1998 التي توج منتخب الديوك بلقبها، حيث كان يبلغ من العمر حينها 20 عاما، لكنه لعب دورا بارزا في حصول الفريق على كأس الأمم الأوروبية بعدها بعامين، عقب فوزه على إيطاليا في المباراة النهائية التي جرت بهولندا.

وخاض هنري 123 مباراة بقميص المنتخب الفرنسي كما ساعد الفريق في الوصول لنهائي كأس العالم 2006 بألمانيا قبل الهزيمة أمام إيطاليا.