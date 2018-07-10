الاتحاد الأوروغوياني يدعم استمرار تاباريز

تلقى أوسكار تاباريز، المدير الفني لمنتخب أوروغواي الأول لكرة القدم دعما كبيرا من قبل أحد المرشحين لرئاسة اتحاد الكرة في أوروغواي، يدعى إدواردو أبولافيا، الذي أكد أنه سيقوم بتجديد عقد المدرب المخضرم في حال فوزه بمنصب الرئيس وذلك من خلال الانتخابات التي ستجرى في 31 يوليو الجاري.



وقال ابولافيا في تصريحات للنسخة الإلكترونية لصحيفة "أوبسيربادور" التي تصدر في أوروغواي: من أكون أنا حتى أقول أن عقد السيد لن يجدد.



وأشار ابولافيا إلى أنه كان أول من اهتم بالتعاقد مع تاباريز في عام 1988 عندما كان أحد قيادات اتحاد الكرة في أوروغواي في تلك الحقبة، مؤكدا أنه أحد أنصار هذا المدرب المخضرم الذي خاض تجربة ناجحة مع المنتخبات الوطنية في بلاده منذ العام 2006.



وأضاف المرشح المحتمل لرئاسة اتحاد الكرة في أوروغواي، قائلا: خلال هذه السنوات الـ 12 كان مشروع المنتخبات مصدرا من مصادر التدفق النقدي، إنه يمول نفسه ذاتيا ويوفر أموالا من أجل الأنشطة المحلية.



وسيتنافس أبولافيا على رئاسة اتحاد أوروغواي لكرة القدم مع الرئيس الحالي، ويلمار بالديز، الذي أكد أيضا من جانبه أنه سوف يجدد تعاقد تاباريز (71 عاماً).

وعاد منتخب أوروغواي الاثنين إلى العاصمة مونتفيديو بعد خروجه من منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم 2018، إثر سقوطه أمام فرنسا بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن يجتمع رؤساء الأندية المحترفة في أوروغواي في 31 يوليو الجاري لاختيار الرئيس الجديد لاتحاد أوروغواي لكرة القدم.