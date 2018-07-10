المخضرم توريس يلحق بإنييستا إلى الدوري الياباني

أكد اللاعب الإسباني فيرناندو توريس يوم الثلاثاء أنه سيرحل إلى نادي ساغان توسو الياباني بعد انتهاء مسيرته مع أتلتيكو مدريد الإسباني.



وقال اللاعب خلال حضوره لحدث دعائي في العاصمة الإسبانية مدريد: كان هناك العديد من الخيارات والمقترحات من جميع القارات ولكننا أدركنا أن هذا الخيار هو الأفضل.



ولعب توريس (34 عاماً) لصالح العديد من الأندية مثل ليفربول وتشيلسي وإيه سي ميلان، ولكن شهرته ارتبطت دائما بقميص أتلتيكو مدريد الذي كان يمثل لجماهيره خلال حقبتين منفصلتين أحد أهم أيقونات الفريق.



وكان توريس قد أعلن عن رحيله عن النادي الإسباني الذي ترعرع فيه وصنع من خلاله نجوميته في نهاية الموسم المنتهى. وكان الشيء الوحيد المبهم هو وجهته المستقبلية، وكان ذلك عندما أعلن أنه سيحط رحاله في الدوري الياباني.



وسيلتقي توريس في اليابان مع أسطورة أخرى للكرة الإسبانية، وهو اللاعب المخضرم أندريس إنييستا الذي سيلعب لصالح نادي فيسيل كوبي.



وأوضح توريس قائلا: ساغان توسو كان من أول الأندية التي اهتمت بالتعاقد معي، لقد نجحوا في اقناعي بمشروعهم الرياضي، أعتقد أن اليابان والدوري الياباني سيكونان بمثابة تجربة رائعة.



واختتم المهاجم الإسباني المخضرم قائلا: لقد قاموا بجهد كبير وهم يعتقدون أنني أستطيع أن أكون أحد الحلول من أجل أن يعود الفريق للمكانة التي يستحقها.